苹果正协商首度在越南生产手表和笔电

（早报讯）苹果公司正讨论首度在越南生产苹果智慧手表Apple Watch和笔记本电脑MacBook。

《日经亚洲》星期三（8月17日）引述三名消息人士说，苹果供应商立讯精密和富士康已经开始在越南北部测试生产Apple Watch，目的是首次在中国以外的地方生产这款智慧手表。

越南已经是苹果公司在中国之外，最重要的生产中心。这个东南亚国家为苹果公司生产各种旗舰产品，包括iPad平板电脑和AirPods耳机。业内专家说，智慧手表Apple Watch的作工更加复杂，他们说，将这么多部件挤进这么小的盒子里需要高度的技术能力。越南正试图进一步提升科技制造业，生产这一设备对越南来说将是一个胜利。

上海因冠病疫情实施大规模封锁，导致模供应链中断，苹果公司因此持续将iPad生产转移到越南。中国的比亚迪是第一个协助进行这一转移的公司，不过消息人士告诉《日经亚洲》，富士康也在帮助这个东南亚国家制造更多的iPad。这些消息人士说，苹果还在与供应商谈判，以便在越南为它的HomePod智能音箱建立测试生产线。

两名消息人士说，在MacBook方面，苹果已经要求供应商在越南建立一条测试生产线。然而，将大规模生产转移到越南的进展一直很缓慢，部分原因是与冠病疫情有关的供应链中断。但消息人士也指出，笔电生产需要一个更大的供应链。他们补充说，这个供应链网络目前以中国为中心，在成本上非常具有竞争力。

一名直接了解情况的人士说：“除了iPhone的制造，苹果公司在越南有很大的计划。与过去相比，MacBook的部件已经变得更加模块化，这使得在中国以外的地方生产笔记本电脑更加容易。但如何使它具有成本竞争力，是另一个挑战。”

苹果公司在2020年首先在越南量产AirPods，这款耳机是首批在中国以外的地方所组装的产品之一。当时美国前总统特朗普在任期间，华盛顿和北京之间爆发了贸易战。几十年来，苹果公司几乎所有的生产需求都依赖中国，这一举措标志着这家公司改变了常年来的做法。

苹果的转变，以及更广泛的美中紧张关系，对于越南来说是一个福音。根据《日经亚洲》对苹果公司最新供应商的分析，在越南拥有设施的苹果供应商数量，已从2018年的14家增加到至少22家。《日经亚洲》早前曾报道，谷歌、戴尔和亚马逊等许多其他主要电子产品制造商，也在越南建立了生产基地，以实现中国以外的多元化。

Isaiah Research的高级分析师Eddie Han告诉《日经亚洲》，自从贸易战以来，中国作为世界上最重要的工厂的角色受到了挑战，后来又出台了能源和零关税政策。他说：“在越南逐步发展供应链生态系统的情况下，这确实使靠近中国的越南成为许多电子制造商的理想目的地。”