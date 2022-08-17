周三美市盘前退低 重点谈中高收入消费者开始投向沃尔玛

周三重点：

美国华尔街投资者都希望联储局星期三晚上（8月17日）较迟时候公开的会议纪要，能够为未来加息力度提供一些蛛丝马迹。在收到新讯息之前，投资者比较谨慎，导致股市主要股指期货在星期三（8月17日）走势偏低。

星期三晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌30.80点或0.72％，报4274.40点；纳斯达克100指数期货也下跌106.00点或0.78％，报13529.20点；道琼斯指数期货则跌191.70点，报33960.30点。

道琼斯指数和标准与普尔500指数隔夜（星期二）走势偏高。零售巨头沃尔玛（Walmart）和家得宝（Home Depot）刚刚发布的季度业绩双双都超越市场分析师的预测，提振了投资者对消费市场的信心。相反的，科技股后劲不足，给了纳斯达克指数下跌压力。

标准与普尔500指数隔夜上升8.06点，闭市报4305.20点。重量级的道琼斯指数则起239.57点，闭市报34152.01点。以科技股为主的纳斯达克100指数下跌0.23％或31.97点，以13635.21点收市。

美国股市隔夜交易一般，交易所总成交量是109亿2000万股，与过去20天的109亿6000万股平均成交量相差不远。

盘前交易重点：

Bed Bath & Beyond股价隔夜再次飙升29.06％，市场现在都在期待该股能够让模因股（Meme stock）的空头挤压热潮再次重现。星期三晚上盘前Bed Bath & Beyond继续上升24.70％截稿时报25.75美元。

全球首富马斯克（Elon Musk）一下发推文说他要收购曼联，一下又说他是开玩笑，但是在这一来一往之间，在纽约股市挂牌的曼联股价就在盘前交易中上涨了4.54％，截稿时报13.36美元。

星期三下文我们来看看零售巨头沃尔玛的最新季度业绩。星期三晚上盘前该股退低1.24美元，截稿时报138.13美元。

盘前活跃股按序：Target Corp、苹果（Apple）、Carnival Corp、特斯拉（Tesla）和亚马逊（Amazon）。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

沃尔玛的“折扣店”声誉，已开始吸引更多中高收入购物者。沃尔玛约四分之三的食品市场份额增长就是来自家庭年收入10万美元或以上的客户。（法新社）

沃尔玛（Walmart）（纽约证券交易所代码：WMT）

（早报讯）在通胀推高所有货品价格之际，现在就连中高收入消费者也开始转向折扣商品，带动一向以“折扣”出名的零售巨头沃尔玛业绩继续攀高，表现超出了华尔街市场分析师的预测，带动公司股价也在隔夜上涨约5％，以139.37美元收市。

沃尔玛隔夜发布的季度业绩显示，公司销售额增长超过8％。但由于消费者已转向购买有折扣的百货项目和必需品，公司第二季度盈利出现收紧现象。

上个月沃尔玛曾对公司盈利发出“预告”。当时沃尔玛说，消费者受到通胀影响，许多都在减少服装等高利润非必需品的消费，以弥补他们在必需品上增加的开支。

在隔夜的发布会上，沃尔玛说，公司认为这些消费模式将会持续。尽管公司是在库存过剩的情况下继续销出产品，沃尔玛仍然在会上重申了对今年下半年的业绩预测，并认为今年下半年美国的同店销售额将增长约3％，或全年增长约4％。不过它也预计全年调整后的每股盈利将同比下降9％至11％。

根据沃尔玛截至7月31日的第二季度业绩报告，沃尔玛调整后的每股盈利是1.77美元；营业额则是1528亿6000万美元。Refinitiv搜集到的分析师普遍预期则是每股盈利1.62美元，营业额1508亿1000万美元。

沃尔玛本季度的净利则增加至51亿5000万美元，即每股净利1.88美元，比去年同期的42亿8000万美元净利还来得好。

与去年同期相比，沃尔玛美国国内的第二季度的同店销售额增长了6.5％。根据StreetAccount，这个销售额表现比市场分析师预测的5.9％来得出色。沃尔玛的电子商务销售额则同比增长12％，两年增长了18％。

首席财务官雷尼（John David Rainey）就说：“沃尔玛的‘折扣店’声誉，已经开始吸引到更多的中高收入购物者了。沃尔玛约四分之三的食品市场份额增长就是来自家庭年收入10万美元或以上的客户。”

雷尼说，沃尔玛看到了开支预算紧张的消费者也在“质量和数量方面”进行自我调整的迹象。他举例说，越来越多购物者开始使用信用卡而不是转账卡（debit card）。消费者也开始选择小包装的食物，并购买罐装金枪鱼和豆类，而不是熟食肉类和牛肉。沃尔玛自⁮家品牌通常售价较低，现在的销售增长速度更是第一季度的两倍。

雷尼认为：“很明显的，这些消费者已经受到更高的汽油价格、更高的食品价格，甚至是住房成本的压力了。”

沃尔玛的“折扣”形象似乎在通胀期间给公司带来不少新客户。在Tipranks的30名分析师当中，就有23名给予该股“买入”的评级，七名给予“持守”，一年期限平均目标价是145.86美元。