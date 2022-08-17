扭蛋玩具在日本再掀热潮

（早报讯）扭蛋玩具（Gashapon，也称转蛋或胶囊玩具）最近在日本再掀热潮。即便在冠病疫情之下，也有摆放大量扭蛋机的专卖店陆续开业，扭蛋中的玩具也呈现多样化，其中不乏高价位及大人喜欢的玩具。

日本共同社报道，2021年2月开业的扭蛋专卖店“GASHAPON百货店池袋总店”（东京都丰岛区），在1256平米的卖场内摆放了近3000台扭蛋机。店内的“PREMIUM GASHAPON”扭蛋机，可设定的最高单价为2500日元（约25.60新元）。

运营方万代南梦宫娱乐公司（东京）总经理山田升平道出了扭蛋大受欢迎的原因：“玩具丰富多样，更新速度很快。作为能体验到刺激感的休闲游戏，需求广阔且不断增长。”

该公司2020年8月在横滨市开设了首家专卖店，截至2022年7月末的店铺总数已增至73家。疫情下空置店铺的增加，也为公司开店提供了有利条件。他们还将把店铺开进电影院和大型书店内，计划2022年度总数达到100家。山田说：“我们将走多元化道路，不断增加店铺数量。增长空间仍然十分广阔。”

据玩具行业杂志《Toy Journal》统计，2021年度的扭蛋玩具市场规模超过400亿日元，五年里扩大了约1.5倍。杂志主编藤井大祐分析称：“大人想要的精巧玩具越来越多，在社交网络上也容易制造话题。市场热度或将继续上升。”