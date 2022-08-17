英国7月通胀率破10% 40年来最高

（早报讯）英国7月的通胀率破10%，为40年来最高水平。这不仅加剧了消费者的压力，也令政府和央行采取行动的压力陡增。

英国国家统计局星期三（8月17日）公布，7月份消费者价格指数（CPI）同比上涨10.1%，高于央行和民营部门经济师的预期，是自1982年以来英国通胀率首次达到两位数。此前，英国6月份的CPI上涨了9.4%。

彭博社报道，食品价格上涨，对CPI的影响最大，表明通胀压力正从能源领域向外蔓延。

英国国家统计局首席经济学家菲茨纳说：“食品价格显著上涨，尤其是烘焙产品、乳制品、肉类和蔬菜，同时也反映在外卖价格。其他必需品价格也上涨了，如宠物食品、卫生纸、牙刷等，这也推高了7月的通胀率。”

英国7月份的核心消费者价格（不包括能源、食品、酒和烟草）同比上涨6.2%，高于此前预期的5.9%。

通胀高涨加剧了英国生活成本危机，工资进一步落后于不断上涨的物价。英国央行预计，10月份的通胀率将突破13%，行长贝利已暗示他准备再加息。投资者预计，英国央行将在9月加息50个基点。

经济师对英国经济走势的看法越来越悲观，随着生活成本压力上升，现在看来经济衰退的可能性高了许多。英国央行预计，英国经济将从今年第四季度开始衰退，并持续到2024年初。