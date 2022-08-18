日本一个月增600多万起冠病确诊病例

（早报讯）日本冠病确诊病例持续处于高位。最近一个月累计新增确诊病例超600万起，截至星期三（8月17日）的十天中有八天单日新增死亡病例在200起以上。

据日本放送协会电视台统计，日本17日新增确诊病例23万1499起，累计确诊1621万零173起；新增死亡286起，累计死亡3万6015起。日本的确诊病例在7月14日超过1000万起。

新华社报道，病例激增导致日本多地医疗资源紧张。日本放送协会电视台16日报道说，冲绳县主岛地区冠病床位使用率已经超过100%，其他病床也很紧张，受伤或突发急病住院非常困难，当地医生说目前“处于绝望的境地”。

放送协会16日还援引日本内阁秘书处的统计数据报道，截至15日神奈川县冠病床位使用率达到91%，冲绳县、爱知县和滋贺县超过80%，福冈县、长崎县、静冈县等多地超过70%。东京都政府16日公布的病床使用率接近60%，由于不少医护人员感染或成为密切接触者，导致人手不足。

日本总务省消防厅16日宣布，8日至14日的一周内日本就有6747例“急救送医困难事例”，连续三周创新高。“急救送医困难事例”指患者被医院拒绝三次以上等情况，反映出患者难以及时送医。

京都府的14家医疗机构15日发布联合声明强调，冠病“绝不是如简单感冒那样的病”，呼吁人们继续提高警惕做好日常防范，避免不紧急不必要的外出。