马斯克提及的球会股知多少？

（早报讯）全球首富马斯克（Elon Musk）隔夜在推特上发推文，向他的1亿多名粉丝说，他要收购球会曼联（Manchester United）股权，没一下又说他是开玩笑。但是在这一来一往之间，在纽约股市挂牌的曼联股价就在隔夜上涨了6.96％，闭市报13.67美元。

在星期三（8月17日）的盘前交易中，曼联股价还一度上涨17％。过去12个月平均交易量只有68万5929股的曼联，隔夜的交易量更是翻超过九倍达697万7847股。交易之活跃，不言而喻。

马斯克一向以捉摸不定的“狂人”风格闻名。他曾经发推文推动各种股票和加密货币。现在不少法律专家就公开在各个平台说，考虑到曼联股价的走势和马斯克如何绕开美国证券规则的“历史”，这次的曼联推文又很有可能为马斯克引来美国证券交易委员会的注意了。

但无论如何，马斯克这次突然提起曼联，确实是让许多投资者开始把注意力转向这个似乎被忽略的球会股票。

足球不仅是个运动，它也是一个庞大的产业。很多人认为，要拥有球会，除了是一般的“闭门粉丝”有门路以外，只有富豪、名人才能够。其实不然。对于一般投资者来说，拥有球会还是可以的。本文就谈谈这些球会股票，看看大家是否是要参与曼联球会、“拥有”阿申纳（Arsenal）球会，还是成为流浪者队（Rangers）重返苏格兰足球的支持力量。

曼联（Manchester United）（纽约证券交易所代码：MANU）

在股票市场上交易量最大的球会就是马斯克提到的曼联了。曼联原本是在1991年在伦敦证券交易所上市的。因为当时市场对曼联股票的反应冷淡，曼联最后决定在2012年以每股14美元的价格，转向纽约证券交易所。

在股价方面，曼联股价隔夜飙升至今年5月初以来的最高，比今年的最低水平高出约31％。然而，它的股价仍比52周的20.86最高点低了将近35％。目前这个球会的估值超过20亿美元。

由于曼联近年来在英超联赛及欧洲赛场的表现让许多粉丝大失所望，因此曼联球会的收入一直呈下降趋势。

它的营业额从2017年的7亿5700万美元的高水平，下跌到2021年的6亿8300万美元。曼联球会也开始进入了亏损区域。该球会过去12个月的亏损达到了2亿美元。

不过在最近一个季度里，曼联球会指出，总营业额已是1亿5200万美元，比去年同期的1亿1800万美元高。它的调整后的息税折摊前盈利（EBITDA）也升至2040万美元。

除了马斯克的“玩笑”之外，市场最近也盛传有潜在的敌意收购行动即将展开，带动曼联股价在8月开始的几周里出现反弹。最近，英国企业家奈顿（Michael Knighton）就说，他已经组成了一个财团，准备收购曼联球会。

阿申纳（Arsenal FC）（NEX证券交易所代码：AFC）

阿申纳的股票与其他上市足球俱乐部股票不同。阿申纳足球俱乐部并不在交易所上市，但它的母公司阿申纳控股则是在专业市场NEX交易所进行交易。这些股票很难买到。该股过去几年的价格一直都是处在每股3万英镑的高水平。

阿申纳控股拥有阿申纳球会和其他11家子公司。这子公司涉及的领域包括：体育场管理、零售运营和房地产开发。因为近两年疫情影响，赛程频频取消，再加上比赛时又不能100％买票，阿申纳控股截至2021年5月31日的年度税后亏损达1亿零730万英镑。前一年（即2020年）的亏损额则是4780万英镑。

流浪者队（Rangers）（伦敦证券交易所代码：RFC）

和许多公司一样，流浪者队也是受到全球冠病疫情封锁的不利影响。截至今年6月30日为止，流浪者队业绩出现1590万英镑的亏损。不过在同一时期里，流浪者队的营业额增长了11％。这应该是流浪者队在某些业务领域有强劲增长，最近进入欧洲联赛而且还打入16强应该是其一。

除了以上三只球会股之外，市场还有凯尔特人（Celtic）（伦敦证券交易所代码：CCP）、尤文图斯（Juventus）（米兰证券交易所代码：JUVE）、多特蒙德（Borussia Dortmund）（法兰克福证券交易所代码：BVB）和罗马（AS Roma）（意大利证券交易所代码：ASR）供投资者选择。

其实除了曼联球会，欧洲的其他球会最近也引起了许多投资者的兴趣。沙特阿拉伯投资者最近就以4亿零900万美元收购纽卡斯尔（Newcastle）；切尔西（Chelsea）最近则被以美国投资者托德·伯利（Todd Boehly）为首的财团，以超过53亿美元的价格收购。

虽然球会股最近受瞩目，在投资者在开始投资或交易球会股票之前，了解推动球会股价的因素还是非常重要的。除了一般的供需是价格的主要驱动因素之外，球员转会、球会财务、赞助和比赛结果也会对球会的股价产生影响。