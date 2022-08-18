周四美市盘前小幅走高 重点谈暴起暴跌的Bed Bath & Beyond

周四重点：

美国主要股指期货星期四（8月18日）小幅走高。投资者正在等待劳动市场和房地产市场的最新数据，而且也正在消化联储局会议纪要显示可能会放缓加息步伐的消息。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起3.20点或0.07％，报4277.20点；纳斯达克100指数期货也一样微升3.20点或0.02％，报13474.10点；道琼斯指数期货则起19.50点，报33999.80点。

美国股市隔夜（17日）收低。联储局7月会议纪要显示，该局决策者可能在9月份加息时，没有之前想象的那么“激进”。

美国零售商Target隔夜发布的疲弱业绩，影响了股市大部分时间的交易情绪，也连带打击到像亚马逊（Amazon）在内的大型成长股的股价。

标准与普尔500指数隔夜下跌31.16点，闭市报4274.04点。重量级的道琼斯指数则退低171.69点，闭市报33980.32点。以科技股为主的纳斯达克100指数下跌1.21％或164.35点，以13470.86点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是107亿6000万股，与过去20天的109亿2000万股平均成交量大致相同。

盘前交易重点：

华尔街分析师预计，雅诗兰黛（Estée Lauder）在星期四晚上开盘前发布的季度营业额为34亿3000万美元，每股盈利0.34美元。雅诗兰黛股价在星期四晚上盘前退低2.52美元，截稿时报274.00美元。

华尔街分析师预计，Kohl's Corp在星期四晚上开盘前发布的季度营业额是38亿5000万美元，每股盈利1.14美元。Kohl's Corp股价在星期四晚上盘前微退0.05美元，截稿时报34.00美元。

下文我们来看看模因股票Bed Bath & Beyond为什么如此波动。星期四晚上盘前该股退低3.86美元，截稿时报19.22美元。

盘前活跃股按序：苹果（Apple）、特斯拉（Tesla）、Carnival Corp、Block Inc和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，这五只活跃股的股价大部分下跌。

文件提交的日期是8月16日。目前尚不清楚RC Ventures是否已经卖出了任何Bed Bath＆Beyond股票。（路透社）

Bed Bath & Beyond（纳斯达克证券交易所代码：BBBY）

（早报讯）在游戏驿站（GameStop）董事长科恩（Ryan Cohen）向美国证券交易委员会（SEC）提交了144表格，表示他有意出售他在Bed Bath＆Beyond的股份之后，Bed Bath＆Beyond股价在隔夜盘后大幅下跌。

根据提交给SEC的表格，摩根大通（JPMorgan）已经代表科恩的公司RC Ventures，提交出售945万零100股股份的意向。这也是科恩在Bed Bath＆Beyond的全部股份。

这表格意味着科恩可能出售多达778万股普通股，以及1257个60美元的行使价看涨期权、444个75美元的行使价看涨期权和5000个80美元的行使价看涨期权。所有看涨期权都是在2023年1月20日到期的。

根据这个公开文件，文件提交的日期是8月16日。目前尚不清楚RC Ventures是否已经卖出了任何Bed Bath＆Beyond股票。

科恩是在今年3月间买进了这笔Bed Bath & Beyond股份。因为科恩是出了名的“激进股东”，他的加入引起了许多散户投资者对Bed Bath & Beyond的兴趣。

自八月初以来，Bed Bath & Beyond的股价迅速从每股5.00美元以下的水平，飙涨到最近的30美元水平。尤其是在过去几天，市场投资者都进场支持Bed Bath & Beyond，期待该股能够让模因股（Meme stock）的空头挤压热潮再次重现。但是在上述消息一传开后，该股即刻在隔夜盘后跌了18.33％。

Bed Bath & Beyond是个投机性质非常高的股票。在TipRanks的13名分析师中，只有两名给予该股“持守”评级，11名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价只有3.84美元。投资者对待此股，应该谨慎为妙。