日本税务局鼓励年轻人饮酒遭抨击

（早报讯）日本税务局推出创意比赛鼓励年轻人饮酒，从而增加酒类税收，但在社交媒体上遭狠批。

彭博社报道，日本税务局7月推出名为“Sake Viva!”的创意比赛，寻求来自年轻人或团体的商业计划，帮助振兴日本酒业。这个比赛鼓励参与者提出针对年轻人的促销方案，或利用人工智能和虚拟世界来增加酒类销售。当局接受来自世界各地的参赛申请，但计划书须以日语撰写。

由于日本消费者越来越注重健康、人口老龄化和年轻人口味出现变化，日本酿酒商一直苦恼如何阻止酒类销售下滑。此外，冠病疫情期间，餐馆和酒吧的酒类销售急剧下滑，导致生产商转向推广酒精含量更低的产品，通胀也进一步挤压酒精产品的利润。

比赛经报道后，本周开始在推特引起关注，推特上的“Sake Viva”标签引起热议。

一名推特用户直批比赛“荒谬”，说年轻人避免饮酒应该被视为一件好事。不少其他用户也表示赞同，一些人则指这个比赛似乎和卫生部鼓励适度饮酒的建议相左。

根据税务局的数据，日本从酒类销售中征收的税款约为1.1万亿日元（约110亿新元），约占2020财年税收总收入的2%，比2016年下降了13%。

税务局回复媒体询问时说，活动是一种商业推广手段，“绝不是鼓励人们过度饮酒”。