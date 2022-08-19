特朗普税务骗案 前财务官认罪将出庭作证

（早报讯）美国前总统特朗普名下集团前首席财务官魏塞尔贝格星期四（8月18日）在纽约州一法院承认刑事税务诈骗、伪造商业记录等15项指控。依照魏塞尔贝格与检方达成的认罪协议，他将在特朗普集团税务诈骗案审讯中出庭作证。

路透社和新华社综合报道，根据魏塞尔贝格（Allen Weisselberg）与纽约州曼哈顿地区检察官办公室达成的认罪协议，75岁的魏塞尔贝格须缴纳税金、罚款和利息共计近200万美元（约277万新元），他将面临五个月监禁外加五年监外看管。

曼哈顿检察官正在对特朗普进行更大规模的调查。受雇于特朗普将近半个世纪的魏塞尔贝格预计不会与检方合作，“背叛”特朗普。

但彭博社指出，魏塞尔贝格承认犯罪行为料将给特朗普集团带来麻烦。特朗普集团在世界各地经营高尔夫球场、酒店和其他房地产。

纽约州曼哈顿地区检察官布拉格发表声明说，魏塞尔贝格承认利用职位之便中饱私囊，他的认罪协议“将特朗普集团和广泛犯罪活动直接牵连起来”。

布拉格说：“我们期待在法庭上提呈我们的证据。”

魏塞尔贝格的律师在一份声明中说，认罪是魏塞尔贝格人生中“最艰难的决定之一”，但让他免除长年入狱服刑的风险。

特朗普集团税务诈骗案审判将于10月进行。特朗普否认相关指控，称这些指控受政治驱使。

与此同时，纽约州总检察长詹姆斯正在调查特朗普集团是否为了获取贷款和税收优惠，而夸大财务报表上的资产价值。特朗普8月10日出席纽约州总检察长办公室的调查取证，但拒绝提供证词，并批评詹姆斯对他发起“政治攻击”。

此外，美国司法部正在调查特朗普卸任总统、离开白宫时，将一些机密文件带到佛罗里达州海湖庄园的情况。