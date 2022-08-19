古特雷斯：破坏乌核电站等同“自杀”

（早报讯）联合国秘书长古特雷斯警告，对俄罗斯控制的乌克兰波罗热核电站进行破坏等同“自杀”。波罗热核电站为欧洲最大的一座核电站。

英国广播公司（BBC）和路透社综合报道，古特雷斯星期四（8月18日）二度访问乌克兰，与土耳其总统埃尔多安及乌克兰总统泽连斯基举行三方会议，为结束俄乌战争和确保波罗热核电站的安全进行磋商。

古特雷斯会后在利沃夫向媒体发表讲话说，他对波罗热核电站的情况“严重关切”，并强调必须把核电站周围地区划为非军事区。

古特雷斯说：“我们必须实话实说——对扎波罗热核电站的任何潜在破坏都是自杀行为。”

古特雷斯进一步说：“核电站决不能成为‘任何军事行动’的一部分，交战方“迫切需要达成一项协议，重新确立扎波罗热核电站纯粹作为民用基础设施并确保当地的安全。”俄罗斯外交部已在当天否决了古特雷斯的提议。

埃尔多安出席利沃夫会议后说，他们讨论了结束俄乌战争的可能方式，那就是利用联合国斡旋的粮食出口协议创造的积极气氛来建立一个持久的和平。

埃尔多安说，他们还讨论了乌俄交换战俘的问题，并透露，他将在迟些时候与俄罗斯总统普京，讨论交换战俘一事。

另外，泽连斯基说：“我们和联合国秘书长就设立一条无占领者的合法通道达成一致，这将为国际原子能机构（IAEA）可能派一支代表团到扎波罗热核电站进行检查创造条件。”

泽连斯基也再次重申俄罗斯必须从乌克兰撤军，否则双方不可能达成和平协议，并对埃尔多安称俄罗斯“已为实现某种和平安排做好准备”，感到“非常惊讶”。

泽连斯基说：“他们首先必须撤离我们的国土，然后我们再谈。”