金与正指尹锡悦 对朝大胆构想“愚蠢至极”

（早报讯）朝鲜领导人金正恩胞妹、劳动党副部长金与正说，韩国总统尹锡悦提出的对朝政策路线图的“大胆构想”，“愚蠢至极”，朝方不会理睬。

韩联社报道，金与正星期五（8月19日）在党机关报《劳动新闻》以本人名义发表了谈话。金与正说：“不知道韩方将使出什么新的花招，但我在此申明，朝方决不会去理睬。”

金与正还说，“大胆构想”并非新事物，只不过是10多年前李明博政府提出的“无核、开放、3000”的翻版而已。她指尹锡悦提出的“大胆构想”是不切实际的想法，愚蠢至极。

尹锡悦17日在首尔龙山总统府举行就职百日记者会上说，只要朝鲜放弃核武，将向朝鲜提供政治、经济、军事等全方位的援助。

尹锡悦说：“我在八一五光复节致辞中提出了‘大胆构想’。这是一个框架性的对朝援助构想，即朝方停止开发核武，韩方将提供政治、经济、军事援助。具体包括提供推动朝美关系正常化等外交支持，考虑裁减常规武器，提供有关粮食、农业技术、医疗、基建、金融及国际投资的援助。”

他说，如果金正恩愿意放弃核武野心，他愿意与之对话。双方会谈不应该是“政治秀”，重要的是在南北之间建立持久和平。

不过，朝鲜17日凌晨在平安南道温泉郡向半岛西部海域发射了两枚巡航导弹。韩美正在分析其具体参数。

尹锡悦上任 朝已四射导弹

巡航导弹并非列入联合国安理会决议禁止朝鲜发射的导弹种类，但因具有长距离精密打击能力，具有一定威胁性，加上17日正好是尹锡悦就职满100天，若计入当天凌晨发射的导弹，朝鲜自尹锡悦上任以来已四度发射导弹。

分析人士认为，朝鲜此举是针对16日启动的韩美联合军演采取的行动，也有分析认为，朝鲜给尹锡悦的对朝构想泼冷水。