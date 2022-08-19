兰卡执政党要求总统 助前总统安全回国

（早报讯）斯里兰卡执政党要求总统维克勒马辛哈，协助目前身在泰国的前总统拉贾帕克萨安全回国。

斯里兰卡人民阵线（SLPP）秘书长卡里亚瓦萨姆（Sagara Kariyawasam）星期四（8月18日）向路透社披露，他的政党已向维克勒马辛哈寻求帮助，为拉贾帕克萨提供安保措施和其他援助。

因面对大规模反政府示威和下台压力，拉贾帕克萨于7月13日凌晨带着妻子和两名保镖，从科伦坡乘军机飞往邻国马尔代夫，并于隔天持短期观光证入境新加坡。

抵达新加坡后，拉贾帕克萨就辞去总统职务。8月11日，拉贾帕克萨再从新加坡飞往泰国首都曼谷。

回国日期尚未敲定

卡里亚瓦萨姆18日说：“我们要求总统为前总统拉贾帕克萨回国提供必要的安保和其他安排措施。”不过，他说拉贾帕克萨的回国日期还没有敲定。

斯里兰卡正深陷独立以来最严重的经济危机，通货膨胀率超过50%，外汇耗尽，全国缺粮、缺药、缺燃料，国家已宣布破产，预计需要30亿至40亿美元（约41亿至55亿新元）协助国家走出经济危机。

拉贾帕克萨领导的政府今年4月开始和国际货币基金组织（IMF）展开救助谈判，希望获得贷款等资金援助来稳定国家财政，但谈判未有结果，他就因大规模的反政府示威被迫辞职下台。