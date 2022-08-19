SRC上诉案终审：纳吉解雇新律师团成员

（早报讯）马来西亚前首相纳吉SRC上诉案终审星期五（8月19日）进入第四天。

“当今大马”报道，多次要求展延SRC上诉案终审及退出审讯的马来西亚著名律师郑宝德一上庭就通知联邦法院五司，纳吉解雇了上个月刚聘请的再益依布拉欣律师事务所的新律师团成员。

不过郑宝德本身继续代表纳吉。

联邦法院首席大法官麦蒙说，法院五司会把此事记录在案，并指示主控官希旦峇兰继续陈词。

在15日和16日的聆审中，联邦法院五司驳回纳吉提呈新证据的申请，也拒绝纳吉律师郑宝德要求展延审讯三至五个月的申请。

在18日的审讯中，郑宝德再度申请展延审讯，称如果申请被驳回他就退出，不代表纳吉。五司驳回郑宝德的退出申请并继续审讯，但郑宝德拒绝口头陈词，联邦法院五司转而要求控方陈词。

郑宝德后来说，他会提呈新的书面陈词，但没有说明何时提呈相关文件。

2020年7月28日，时任吉隆坡高庭法官的纳兹兰裁定，纳吉在SRC案中面对的三项刑事失信、三项洗钱和一项滥权罪全部罪成，被判入狱72年和罚款2亿1000万令吉（约6513万新元）。由于刑期同时执行，纳吉实际上须坐牢12年。

纳吉对高庭判决提出上诉，但2021年12月8日被上诉庭驳回，纳吉过后入禀联邦法院。联邦法院的审讯是纳吉的最后上诉途径。如果此次上诉也被驳回，纳吉就得入狱服刑。