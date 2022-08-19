法官颁禁言令 拉什迪案控辩双方不得与媒体谈论案件

（早报讯）涉嫌袭击知名印度裔英国作家拉什迪的黎巴嫩裔美国人马塔，星期四（8月18日）在纽约法庭对二级谋杀未遂罪和袭击罪均不认罪，依照审前羁押，不得保释。

路透社报道，纽约法官弗利同意马塔的辩护律师提出的临时禁言令，禁止控辩双方向媒体谈论这起案件。他将对辩方要求让马塔保释予以考虑，并命令马塔不得与拉什迪接触。

马塔将于下个月出席另一场聆讯。

8月12日，拉什迪在纽约州肖托夸研究所准备发表演讲时，被突然冲上台的马塔连捅多刀。现年75岁的拉什迪1988年出版的小说《撒旦诗篇》被指亵渎回教。1989年伊朗当时的最高精神领袖霍梅尼发布教令（fatwa），命令全球穆斯林追杀拉什迪以及与出版《撒旦诗篇》相关的所有人。自此，拉什迪一直过着东躲西藏的日子。2000年移居美国后，尽管生命继续受到威胁，但他越来越多地出现在公众面前，而且经常没有采取明显的安保措施。

马塔在《纽约邮报》17日刊登的一篇访问中说，他尊敬霍梅尼，但拒绝说明他袭击拉什迪是否为了响应霍梅尼发布的教令。

马塔透露，他“看过几页《撒旦诗篇》”，也在YouTube平台看到有关拉什迪的视频。马塔说，他“非常不喜欢”拉什迪，指拉什迪“是攻击伊斯兰信仰的人”。

伊朗外交部星期一发表声明说，不应把拉什迪遇袭归咎于伊朗。纽约警方相信马塔是单独行动。

拉什迪的经纪人说，拉什迪的情况过去几天持续有进步，已不需要使用呼吸器。他此前说，拉什迪的伤势严重，一手臂神经受损，肝脏受伤，一只眼睛也可能失明。