意肉牛吃高粱暴毙 专家：因天气干旱

（早报讯）8月早些时候，意大利一肉牛场的牛群因采食含氢氰酸的高粱幼苗而暴毙，专家将这起事件归咎于干旱天气。

法新社报道，事发农场位于意大利西北部都灵（Turin）附近。8月6日，这座农场里约50头皮埃蒙特牛因急性氢氰酸中毒突然死亡。

这种氢氰酸来自一种名为叶下珠甙（dhurrin）的化学物质，天然存在于高粱幼苗。不过，在现场采集的叶下珠甙样本浓度异常高。

意大利西北部养殖动物卫生与健康中心负责调查这起事件的兽医贾廷说：“我们怀疑是干旱导致高粱出现如此大量的叶下珠甙。”

高粱幼苗中含叶下珠甙，旨为防御草食动物吃掉嫩芽。如果幼苗被草食动物吃掉，它们消化后氢氰酸就会被排出体外，也称为氰化氢（hydrogen cyanide）。

贾廷说：“在正常情况下，牛吃了含叶下珠甙的高粱是不会死亡的。”原因是，如果高粱能够正常生长，在它成长后，所产生的叶下珠甙就会逐渐下降。

干旱阻高粱生长 幼苗含高浓度叶下珠甙

由于天气持续干旱，阻碍了高粱的生长，高粱幼苗中因此含有高浓度的叶下珠甙。

皮埃蒙特牛在摄入含氢氰酸的高粱幼苗约10至15分钟后就出现中毒症状，约15至30分钟就死亡。急性氢氰酸中毒会导致牛群呼吸、神经和肌肉失调。