韩总统室促朝对韩“大胆构想”深思熟虑 谨言慎行

（早报讯）韩国总统室对朝鲜劳动党副部长金与正谴责韩国总统尹锡悦提出的对朝政策路线图“大胆构想”深感遗憾，并敦促朝鲜谨言慎行。

韩联社报道，韩国总统室星期五（8月19日）发表声明说，朝鲜对韩国总统指名道姓，并歪曲韩方的“大胆构想”，继续表明发展核武器的意愿，对此深感遗憾。

韩国总统室强调，朝鲜这样的态度绝不会给朝鲜未来及韩半岛和平带来好处，只会加剧朝鲜外交孤立。

韩方坚持通过“大胆构想”实现朝鲜无核化并发展韩朝关系的立场，呼吁朝鲜对此深思熟虑，谨言慎行。

同日早前，韩国统一部长官权宁世出席国会外交统一委员会全会，被问及对金与正的谈话的立场时，他说，朝方以粗俗无礼的措辞歪曲并批评韩方的“大胆构想”，这种做法对朝鲜毫无好处，也对韩半岛和平极为不利。

不过，权宁世也说，朝鲜的这种反应并不在意料之外，韩方将怀着耐心继续劝说朝方，必要时对朝鲜施加压力，从而促使朝鲜重返对话谈判桌。

金与正是朝鲜领导人金正恩的胞妹，她19日在党机关报《劳动新闻》以本人名义发表了谈话时说，尹锡悦提出的对朝政策路线图的“大胆构想”，“愚蠢至极”，朝方不会理睬。

尹锡悦17日在首尔龙山总统府举行就职百日记者会上说，他在八一五光复节致辞中提出了“大胆构想”，只要朝鲜放弃核武，将向朝鲜提供政治、经济、军事等全方位的援助。

尹锡悦还说，如果金正恩愿意放弃核武野心，他愿意与金正恩对话。双方会谈不应该是“政治秀”，重要的是在南北之间建立持久和平。