“激进股东”在Bed Bath & Beyond七个月赚数百万美元 散户却烧到手

（早报讯）亿万富翁瑞恩科恩（Ryan Cohen）隔夜已经通过旗下的RC Ventures，卖出他在Bed Bath & Beyond的所有股份，在短短七个月里就从中获得6810万美元的利润，投资回报高达56％。

然而，科恩这个“激进股东”的撤离，即刻导致Bed Bath & Beyond的股价猛泄，许多散户则因此被烧到手。

Bed Bath & Beyond的股价在隔夜（星期四，8月18日）交易时间里，不仅猛挫19.63％或4.53美元，闭市报18.55美元，在盘后更是狂泻44.64％，最后仅剩下10.27美元。

也是模因股票公司游戏驿站（GameStop）的董事长科恩（Ryan Cohen），是在两天前向美国证券交易委员会（SEC）提交了144表格，表示他有意出售他在Bed Bath＆Beyond的股份。但是当时还有一些投资者抱着这是科恩的“假动作”的希望。直至隔夜SEC的公开文件肯定了科恩的退出后，Bed Bath＆Beyond股价就完全“漏气”了。

集中模因股票支持者社交平台Reddit的许多用户，之前都因为科恩加入Bed Bath＆Beyond而公开在平台对该股票表示大力支持。当时科恩也公开的积极发表他对公司如何改进业务的各种看法，甚至是如何把Bed Bath＆Beyond旗下的业务拆开出售。

Bed Bath＆Beyond股价就从7月份的近期低点，即4.70美元区域，一直上涨了超过四倍。当时科恩在Bed Bath＆Beyond的股份超过10％，而且其中还包括支持股票继续飙升的看涨期权。

根据之前的SEC资料，科恩的RC Ventures在今年1月中旬至3月初期间，总共支付了1亿2120万美元，收购778万股股票，以及可以另外购买167万股股票的期权。根据隔夜美国股市收盘后提交的表格，科恩本星期则是以总额1亿8930万美元的价格将所有的Bed Bath＆Beyond股票和期权全部抛售。

与此同时，在最近几个星期，市场有散户大量进场提振了Bed Bath & Beyond的股价。根据Vanda Research发布的数据，Bed Bath & Beyond在三个星期内的净吸购总额高达2亿2910万美元。