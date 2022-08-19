美佛州法官认为 搜查海湖庄园的宣誓书应局部解封

（早报讯）美国佛罗里达州一联邦法官星期四（8月18日）说，联邦调查局（FBI）到前总统特朗普的海湖庄园进行搜查时所提供的宣誓书应局部解封。

路透社报道，美国司法部反对公布搜查海湖庄园的宣誓书，理由是这份宣誓书详细说明了促使FBI搜查海湖庄园的证据，解封宣誓书可能影响当局目前正在进行的调查工作。

西棕榈滩联邦法院法官莱因哈特（Bruce Reinhart）18日说，司法部有一个星期时间决定宣誓书的哪些部分必须保密。当天在西棕榈滩联邦法院举行的听证会，是应美国主要媒体的请求而举行的。

代表美国有线电视新闻网（CNN）、《纽约时报》、《华盛顿邮报》和其他媒体的律师当天与莱因哈特会面，他们要求法院将搜查海湖庄园的宣誓书以及其他与搜查令有关的记录公开，将目前被密封的宣誓书和其他文件公诸于众。

莱因哈特说，他将在25日（下星期四）决定是否将宣誓书的删节版公开。

美国FBI特工8月8日持搜查令进入佛州迈阿密的海湖庄园，打开特朗普的保险箱，带走多箱文件。共和党对FBI搜查特朗普的住家表示不满，并誓言若共和党在11月中期选举夺回国会控制权，他们将调查司法部这次的“政治干预行动”。

美国一联邦地区法院法官12日批准公开对海湖庄园的搜查令，搜查令中列举了特朗普可能存在的三项刑事犯罪行为，包括处理联邦政府文件不当、妨碍司法和传输国防情报。相关罪名如果成立，可导致罚款或监禁。

美国司法部说，FBI特工从海湖庄园取回了11套机密文件，包括一些被标记为最高机密的文件。