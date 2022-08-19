韩美外长通电话 对朝鲜拒绝对朝路线图表示遗憾

（早报讯）韩国外交部长官朴振星期五（8月19日）同美国国务卿布林肯通电话，双方对朝鲜拒绝韩方的对朝政策路线图“大胆构想”表示遗憾。

韩联社报道，韩国外交部说，韩美外长对朝鲜劳动党副部长金与正当天发表的谈话内容表示遗憾。双方商定在保持稳固的韩美联防态势的前提下，将与国际社会紧密合作，并毫不动摇地倾注外交努力促使朝鲜停止挑衅，重返无核化谈判轨道。

朝鲜领导人金正恩胞妹、劳动党副部长金与正说，韩国总统尹锡悦提出的对朝政策路线图“大胆构想”，“愚蠢至极”，朝方不会理睬。

韩国外交部说，韩美两国外长在通话中评估了近期的韩半岛局势，并商定持续加强合作，致力于抑制朝鲜挑衅，引导朝鲜重返对话之路。双方在通话中就韩国总统尹锡悦在光复节致辞中提到的“大胆构想”进行了后续协商，布林肯重申了美方对“大胆构想”的强烈支持。

双方还讨论了16日以“乙支自由护盾”（UFS）的新名称启动的韩美联演，以及将于下月中旬重启的“延伸威慑战略磋商”（EDSCG）会议等，并商定全力落实“全球全面战略同盟”蓝图。

另一方面，两国外长当天还就近期韩日关系和朴振的访华成果交换意见。双方商定，将基于自由、民主、人权等共同核心价值观为维护印太地区的和平稳定加强双边合作。就台海问题，双方重申，这一地区的和平稳定非常重要，印太地区的安全与繁荣离不开台海和平。