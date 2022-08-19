中国二手名表价格大跌 新加坡二手名表价也进入调整期

（早报讯）在中国大陆经济因为冠病疫情各项封锁而陷入困境之际，大陆国内市场的二手奢侈名表，以及像奢侈品牌爱马仕（Hermès）知名Birkin包包等的价格也正在迅速下降。

根据中国大陆万表（Watcheco）交易平台，大陆二手市场的劳力士（Rolex）潜航者（Submariner）运动款型手表的价格，单单在今年就已经下跌了46％。这个型号的劳力士手表价格，去年在大陆二手市场还曾上涨了240％。

另外，根据香港《南华早报》（South China Morning Post），不仅名表价格受到影响，上海和杭州的奢侈品经销商受访时也说，二手爱马仕Birkin包包的价格也已下降了20％。

由于大陆大部分城市继续面对严格的防疫管控措施，大陆钟表界也受到了打击。高端奢侈品的二手市场是受打击最严重的市场之一，导致二手奢侈品的价格迅速下跌。

富人抛售奢侈品套现导致二手价跌

报道说，现在就连有钱人在花钱时都比较谨慎，他们甚至出售劳力士手表和爱马仕包包筹集现金。无论是明智的战略举措还是基于对未知的恐惧而恐慌性抛售，连带的效果都是一样的，那就是二手价下跌。

在冠病疫情开始时，国际旅行受到限制，中国大陆富裕的消费者似乎都乐于购买奢侈品。然而，自严格防疫管控措施持续，尤其是今年早些时候上海这个金融和商业中心全面封锁时，中国一些最富有人民的现金流也受到压制。因此，对这批人来说，抛售手头上的奢侈品是最直接、简单的套现方法了。

一名受访的南京二手奢侈手表商甚至说：“名表二手市场繁荣时期已经结束。我们正在进入一个可能持续很长时间的修正期。这可能是我在大陆25年来见过市场最弱的一次。”

新加坡表商：二手名表价过去五个月调整至少25%

其实不止是中国，新加坡二手名表市场过去几个月的市况也欠佳。Watch Capital创办人黄智仁在接受《联合早报》询问时说：“在过去四五个月里，美国经济发生的技术性衰退，以及加密货币价格的暴跌，已经把我国二手名表市场推向巨大的调整。”

黄智仁说：“平均来说，我们过去四五个月看到了二手名表的价格调整了至少25％。但是我觉得在未来几个月里，因为中国大陆和香港正在慢慢放宽旅行限制，我们的二手手表市场需求预料会增加，价格应该会稳步回升。”

他也说，因为过去几个月日元贬值，因此我国目前是排在日本市场之后，二手名表价格最低的国家之一。此外，以我国二手手表市场的规模来说，手表供应也非常有限。