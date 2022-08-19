周五美市盘前下跌 重点谈知名化妆品牌雅诗兰黛业绩

今天重点：

在联储局官员齐声重申继续加息的决心，以及投资者又开始转向押注于央行实施紧缩之后，美国主要股指期货在星期五（8月19日）与美国国债一起下跌。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌41.80点或0.98％，报4241.90点；纳斯达克100指数期货下跌148.60点或1.10％，报13357.40点；道琼斯指数期货则退低285.40点，报33713.60点。

美国股市隔夜（星期四）收高。Cisco Systems隔夜在发布业绩时，对接下来业务展望做出乐观的销售预测，帮助提振了科技股整体的走势。

标准与普尔500指数隔夜微起9.70点，闭市报4283.74点。重量级的道琼斯指数则起18.72点，闭市报33999.04点。以科技股为主的纳斯达克100指数也起0.26％或35.13点，以13505.99点收市。

美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量是94亿3000万股，是今年以来的最低交易量。

盘前交易重点：

市场分析师预计，Foot Locker即将在开盘前发布的季度营业额会是20亿8000万美元，每股盈利则是0.81美元。Foot Locker股价在今晚盘前起7.02美元，截稿时报39.00美元。

Bed Bath & Beyond的股价隔夜因科恩这个“激进股东”证实已经抛出手头股票，而在盘后猛泻44.64％。今晚盘前该股继续下跌8.09美元或43.61％，截稿时报10.46美元。

Kohl's股价隔夜因高管下调年度盈利预测而受挫8.8％。Kohl's高管说，在高通胀的情况下，服装和鞋的需求减少，导致公司给的折扣增加和成本上升。Kohl's股价今晚盘前回稳，截稿时报31.33美元，无起落。

今天下文我们来看看知名化妆品牌雅诗兰黛（Estee Lauder）的最新业绩。今晚盘前该股退低1.62美元，截稿时报280.00美元。

盘前活跃股按序：苹果（Apple）、Alphabet Inc、特斯拉（Tesla）、游戏驿站（GameStop）和英伟达（NVIDIA）。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

对于2023财年，雅诗兰黛管理层预计净营业额将同比增长3％到5％之间。（路透社）

雅诗兰黛（Estee Lauder）

（纽约证券交易所代码：EL）

（早报讯）全球知名化妆品牌雅诗兰黛隔夜发布了2022财年的第四季度业绩报告。虽然营业额和盈利双双超出市场分析师的共识，但净销售额和盈利同比却下降。

在雅诗兰黛进入2023财年之际，该公司高管认为，尽管市场面对创纪录的通货膨胀、供应链中断、不利的汇率以及全球多个市场的放缓，公司仍然对全球名牌美容品的增长持着乐观态度。

根据雅诗兰黛业绩报告，该公司公布的调整后每股盈利0.42美元，比市场分析师的0.32美元共识高。但盈利同比则下跌了46％。

雅诗兰黛的净营业额是35亿6100万美元，比市场分析师普遍估计的34亿3570万美元高。但是与去年同期的39亿3600万美元相比就逊色了，跌幅达10％。

雅诗兰黛管理层说，公司的实体店客流量增加，美洲市场稳健增长，推动了公司旗下每个类别的净销售额增长。但是，中国各地严格的防疫管控措施带来的不利影响，抵消了美洲业务的增长。

另外，由于俄罗斯入侵乌克兰，雅诗兰黛也暂停了在俄罗斯和乌克兰的商业活动。此举导致亚太地区和欧洲、中东和非洲地区的净销售额下降。

雅诗兰黛隔夜也另外宣布每股派发0.60美元的季度股息。股息将于今年9月15日支付给截至8月31日的注册股东。

对于2023财年，管理层预计净营业额将同比增长3％到5％之间。这个预估数字已经把公司在今年6月30日起，终止和Donna Karan New York、DKNY、Michael Kors、Tommy Hilfiger和Ermenegildo Zegna产品许可协议的不利影响计算在内了。

在Tipranks的八名分析师中，有六名给予该股“买进”评级，两名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是294.25美元。