美CDC发现猴痘可附在家居物品表面 消毒或助降低传播

（早报讯）根据美国政府的一项研究，猴痘病毒可以依附在许多常见的家居物品表面，但目前尚不清楚这是否会导致猴痘传播。

彭博社报道，猴痘主要是通过与患者持续密切接触，并直接接触患者的病变部位或呼吸道分泌物而传播的。

美国疾病控制与预防中心（CDC）说，同住一个屋檐下的两名猴痘患者称，他们为家中的物品表面消毒，每天洗手多次，而且经常洗澡。尽管如此，研究人员依然在两人家中70%的高接触区域发现了猴痘病毒，包括沙发、毯子、咖啡机、电脑鼠标和电灯开关。

不过，研究人员并没有在任何物品或表面检测到活病毒，这意味着借这些物品传播猴痘疫情的风险是低的。

根据美国CDC的研究，这两名患者都在5月感染了猴痘；其中一人的生殖器、手、胸部、嘴唇和头皮出现病变，而另一人的脚、腿和手指出现病变。据报道，两人的病情持续了约一个月。

美国CDC的另一项研究显示，美国90%以上的猴痘病例都与近期进行男男性行为有关。

这项研究表明，猴痘病毒也可以通过液体或患者使用的物件传播，但尚不清楚被污染物体表面对于猴痘病毒的间接传播扮演了多大的角色。

美国CDC说，清洁和消毒可能有助于降低居家环境被猴痘病毒污染。到猴痘患者家中做客的人为保护自己，应该继续“戴好口罩，避免接触可能被污染的表面，保持手部卫生，避免与猴痘患者共用餐具、衣服、床上用品或毛巾，并遵循居家环境消毒建议”。