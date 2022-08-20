美宣布7.75亿美元对乌军援 首次提供防地雷装备

（早报讯）乌克兰军队要“掏空”入侵俄军并收复失地的努力很快将得到一大助力，美国宣布了新的7亿7500万美元（约10亿7800万新元）的安全援助方案。

美国之音报道，白宫和五角大楼星期五（8月19日）公布了新的安全援助方案，这是过去一年来美国为乌克兰提供的第19次援助。新方案包括提供更多“海马斯”（HIMARS）高机动性多管火箭系统的弹药、反装甲系统和弹药、反雷达导弹和监控无人机，而且首次提供防地雷反伏击车。

要求匿名的一名国防高级官员说：“这些配套正在加强乌方的机动性，他们尤其关注乌克兰南部非常具有挑战性的环境。”

“这次的援助方案持续了我们的传统，在乌方有需要的时候向他们提供他们所需要的。这不是终结。”

最新援乌方案的核心包括为乌克兰的海马斯系统提供更多精准打击弹药，其最大射程约为70公里。

美国官员一再强调，乌克兰吸收和部署这些武器系统的能力是游戏规则的改变者，让乌军能够击中远离前线的俄军指挥控制中心和后勤补给仓库。

美国还将增运50辆“悍马”（Humvee）军车以及排雷设备和系统，包括40辆“麦斯普尔”（MaxxPro）防地雷反伏击车（MaxxPro MRAP）。不到三个星期前，五角大楼刚宣布一笔10亿美元的对乌安全援助方案。最新的援助方案使美国自2021年1月以来，对乌安全援助总价值达到约106亿美元。

不过，乌克兰官员仍一再呼吁美国和其他西方国家更快更多地提供武器系统，包括射程更远的导弹系统，比如最大射程达300公里的“陆军战术导弹系统”（ATACMS）。

虽然乌克兰承诺不使用美国武器攻击俄罗斯领土，但到目前为止，美国拒绝为乌克兰提供射程更远的武器系统。