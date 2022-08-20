美国：若普京出席G20峰会 泽连斯基也应与会

（早报讯）印度尼西亚总统佐科宣布俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平将出席峇厘岛二十国集团（G20）峰会后，美国白宫国家安全委员会重申，美国总统拜登认为普京在对乌克兰开战的同时不应该出席峰会，但如果他去的话，乌克兰总统泽连斯基也应该与会。

英国外交部则说，俄罗斯对乌克兰的入侵行动仍在持续，俄方就没有道德权利参加G20峰会。

拜登预计将出席11月在峇厘岛举行的G20峰会，但白宫尚未确认有关详情，包括他是否会在峇厘岛与习近平进行个别会晤。两人上月通电话时，同意安排首次面对面会晤。

法新社报道，美国国安会一发言人星期五（8月19日）被问及G20峰会时说，目前没有拜登出访计划的宣布，称美国持续参与今年的G20活动，并补充说，如果普京出席G20峰会，“那（乌克兰总统）泽连斯基也应该出席”。

另据路透社报道，英国外交部发言人19日说：“我们对印尼致力于把俄罗斯向乌克兰发动战争所带来的影响，列入G20讨论表示欢迎，而且泽连斯基总统也有机会参与G20领导人峰会。”

但他表明，“乌克兰战争一日不平息，俄罗斯就没有出席G20峰会的道德权利。”

彭博社的分析文章指出，拜登如今将面临艰难选择：是要和他欲孤立的两名领导人同场现身，还是留在国内，放弃通过这次G20峰会打造有利成果的机会。有分析员认为，拜登肯定会出席G20峰会，免得让普京抢尽峰会的锋芒，问题只在于拜登的对抗性会有多强。

印尼总统佐科透露，今年11月在印尼峇厘岛举行的G20峰会，中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京都会出席。这是自俄乌战事爆发以来，大国领袖首次实体会面。中俄领袖与美国和其他民主国家领袖可能在这个场合正面交锋。

印尼今年是二十国集团轮值主席国，佐科18日接受彭博社总编辑米思伟的访问时说：“习近平会来，普京也说他会来。”这是佐科首次证实习普两人有意出席G20峰会。

佐科说：“大国之间的对立确实令人担忧，印尼企求的是本地区稳定与和平，以推动经济增长。我相信其他亚洲国家也有同样的期望。”