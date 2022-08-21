英国最大港口罢工八天 抗议加薪跟不上通胀

（早报讯）英国最大集装箱港口费利克斯托（Felixstowe）近2000名工人自星期天（8月21日）起开始为期八天的罢工。这是英国员工在工资未能跟上通货膨胀步伐引发的最新一轮罢工行动。

英国媒体报道，包括集装箱重机司机、机器操作员和装卸工人在内约2000名工会员工，将参与港口联合工会自1989年以来的首次罢工。

费利克斯托港口处理进入英国几乎一半的集装箱货运，是英国最大、最繁忙的集装箱港口，也是欧洲最大的港口之一，罢工意味货船必须转往英国或欧洲其他地方的港口。工会警告，港口停工将对英国的供应链以及物流和运输部门产生重大影响。

联合工会声称，费利克斯托港母公司长江和记实业有限公司以营利为优先考量，没有向工人支付合理薪资。长江和记方面则表示，对工会没有“在谈判桌上进行建设性讨论以找到解决方案感到失望”。

受到食品和能源价格飙升影响，英国铁路数千名铁路工人在8月18日和20日举行大规模罢工，以寻求更好的薪酬和福利保障。英国陆路交通过去三天因罢工严重瘫痪。

数据显示，英国7月通货膨胀率达到10.1%，创1982年2月以来最高纪录。这导致英国的企业、工会和政府之间形成三方对峙，越来越多行业的员工加入大罢工，抗议加薪幅度跟不上通货膨胀涨幅。

目前英国其他行业，包括律师、教师、护理师、消防员、清洁员、机场员工等，也正计划发起罢工。