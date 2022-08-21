依斯迈：巫统五巨头无权决定何时解散国会

（早报讯）马来西亚首相依斯迈沙比里说，包括他在内的巫统最高领导层有权建议解散国会的时间，但却无权决定何时解散国会，因为解散国会必须由国家元首决定。分析员指依斯迈再次以元首抵御巫统当权派要求尽早大选的压力，显示当权派的施压力度越来越大。

巫统五名最高领导人（俗称“五巨头”）包括主席阿末扎希、署理主席莫哈末哈山，以及卡立诺丁、马哈兹尔和依斯迈沙比里等三名副主席。马国本月初报道，五巨头已经开会并同意今年内解散国会及举行全国大选。

依斯迈也是巫统彭亨州百乐区国会议员，他在去年8月21日宣誓就任马国第九任首相。依斯迈星期六（8月20日）配合上台一周年接受指定媒体联访时说，所有政党领导人都可以提出任何意见，但解散国会的最终决定权在国家元首。

他说：“巫统五名最高领袖可以讨论任何事情……如果我把它带到内阁，内阁同意选举。至于我何时解散（国会），我到时将向国家元首提呈（建议）。如果元首不同意……就不行。”

依斯迈今年6月5日说，何时解散国会必须由国家元首决定，他不能提早宣布解散国会和举行大选的日期，因为这么做等于僭越君权。这被视为借元首抵御巫统内部主张尽快大选的压力。这样的说法显然无法让巫统当权派满意，因此依斯迈过后表明，何时解散国会将由巫统五巨头商议，再带入巫统最高理事会及内阁讨论，接着必须寻求国家元首谕准。