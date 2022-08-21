俄国称在乌部署三次匕首高超音速导弹

（早报讯）在乌克兰独立日即将到来之际，俄罗斯国防部星期天（8月21日）宣布已在“特殊军事行动”期间部署了三次匕首高超音速导弹（Kinzhal）。

俄国防部部长绍伊古在国家电视台发表讲话称，“这些导弹在三个场合被证明能有效地击中高价值目标，它们的（特性）是无与伦比的，（敌军）无法在它飞行时将其击落”。

俄总统普京在2018年的国情咨文中首次提到“匕首”时说，它是可以攻克任何美国防御的新一代战略武器之一。据悉，“匕首”可携带常规弹头或核弹头，飞行速度比音速快10倍，即每秒2英里（约3.2公里）以上。

3月18日，俄军使用匕首高超音速导弹，摧毁乌克兰西部伊万诺—弗兰科夫斯克（Ivano-Frankivsk）州一个储存导弹和机载弹药的大型地下军火库。

8月18日，俄国防部宣布将三架配备匕首高超音速导弹的米格-31E战斗机转移到加里宁格勒地区（Kaliningrad），并且将全天候执行任务。加里宁格勒地区是北约与欧盟成员国波兰和立陶宛之间的一块飞地，俄方的举动很可能加剧紧张态势。

另据塔斯社报道，绍伊古称，“莫斯科正在开始大规模生产‘锆石’导弹，目前已将它投入使用，最早将在今年进行记录”。据悉，这款导弹的飞行速度可超过音速八倍，最大射程1000公里，几乎没有导弹防御系统或防空系统可拦截。