至少21人在索马里酒店围攻中丧生

（早报讯）非洲国家索马里武装部队星期天（8月21日）在首都摩加迪沙（Mogadishu）结束了一场致命的围攻。这场由极端伊斯兰武装分子“青年党”引起的恐袭事件造成至少21人死亡，大部分为平民。

索马里卫生部长阿里哈吉说，“到目前为止，我们已经确认有21人死亡，另有117人受伤”。报道称，约有106人被安全部队救出，其中包括妇女和儿童。

哈吉补充说：“可能会有尸体没被送往医院，而是被亲属埋葬。死亡人数和伤亡人数是根据送往医院的数字计算的。”

据悉，这家位于首都摩加迪沙的哈亚特酒店（Hayat Hotel）星期五（19日）遭极端组织“青年党”的武装分子攻击。武装分子在引爆两辆汽车后强占酒店。一天后（20日），索马里一名指挥官在推特宣布，“枪手已经死亡”。

当地警长艾哈迈德说：“这是我们见过最严重的酒店围攻，袭击者在开枪打死平民后，逃向酒店大院的墙壁和被炸毁的大门，还用枪支和手榴弹杀死了10名安全人员。”

幸存者：人群逃到酒店楼上却被武装分子炸死

一名幸存者亚丁阿里说，在听到第一声爆炸时，他正在酒店里喝茶，当武装分子向他们开火时，他与其他人立即跑向复合墙。他说：“当时有很多人在逃跑，至少有十几个人。可当我离开酒店时，只剩下八个人，其余的人或许已在枪击事件中丧生。”

阿里补充说，当时还有另一群人逃到酒店楼上，但却在那里被武装分子炸死。据悉，武装分子在发动攻击前率先把酒店的楼梯炸毁以防有人逃跑。