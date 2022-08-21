也门持续暴雨 13人遭雷击亡

（早报讯）也门全国大范围强降雨天气持续，并有雷电，截至当地时间8月20日晚间至21日白天，也门多地发生雷击事故，造成13人死亡，21人受伤。

也门气象部门星期天（8月21日）说，未来24小时全国多地的雷雨天气将继续。

央视新闻报道称，也门强降雨天气从7月中下旬开始已持续了一个月，由此引发洪水、泥石流、山体滑波、雷击等自然灾害，造成大量人员伤亡和财产损失。

也门洪灾清查委员会17日发消息称，截至当地时间8月17日晚间，由暴雨天气引发的灾害事故已造成106人死亡，2864栋房屋受损，其中165栋房屋完全倒塌。

也门胡塞武装行政部门称，暴雨也袭击了也门首都萨那导致萨那古城10座历史建筑物倒塌，至少80座建筑在降雨中受到严重破坏，需要紧急维修。

为了应对暴雨造成的漏水，当地民众只能利用塑料布和防雨布暂时遮挡住漏水的屋顶。

联合国人道主义事务协调办公室（OCHA）17日说，强降雨在该国20个省中的16个省引发了洪水，尤其影响流浪者的定居点。

OCHA指出，“联合国及其合作伙伴正在努力为受灾严重的家庭提供住所、卫生环境、食物、水等重要物资”。

联合国粮食及农业组织曾警告说，强降雨将持续发生在已经受灾的地区，预计将有两万人受影响。