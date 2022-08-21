俄知名社会学家之女因汽车爆炸身亡

（早报讯）俄罗斯社会学家杜金（Alexander Dugin）之女杜金娜（Darya Dugina）8月20日晚在莫斯科州以西约20公里处，因汽车爆炸起火当场死亡。

经调查，位于汽车驾驶座一侧的底部被安装了爆炸装置。目前尚不清楚爆炸装置是由远程装置引爆，还是由倒计时装置引爆。

据悉，杜金娜当晚刚和父亲一起出席了传统音乐节活动，父女两人此前一起开着车抵达活动现场。活动结束后，杜金本应乘坐出事车辆，但最后乘坐了另一辆车。

事发时，杜金娜独自开着杜金的丰田SUV行驶在路上，而杜金所乘坐的车就跟在后面。据悉，杜金是第一个出现在爆炸现场的人，在女儿遇难后，杜金被紧急送往医院。

彭博社报道称，杜金是一位多产的地缘政治作家，也是美国和欧洲的严厉批评者，他倡导欧亚主义政策，将俄罗斯视为一个正统信仰和价值观与自由西方竞争的帝国。

杜金认为俄罗斯的使命是在克里姆林宫的统治下团结历史上的俄语世界，并主张俄罗斯应控制乌克兰。

乌克兰被指是袭击的幕后黑手

俄国外交部推测乌克兰当局可能是这次袭击的幕后黑手。

乌克兰总统办公室顾问波多利亚克说，“乌克兰和昨天的汽车爆炸事件无关，我们不是一个犯罪国家，更不是一个恐怖主义国家。”