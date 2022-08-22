美英法德呼吁俄乌克制 确保乌核电站安全至关重要

（早报讯）美国、英国、法国和德国领导人呼吁俄乌军方保持克制，强调确保乌克兰境内核电站安全的重要性。

法新社和路透社综合报道，美国总统拜登、英国首相约翰逊、法国总统马克龙和德国总理朔尔茨星期天（8月21日）通电话，就乌克兰扎波罗热核电站周围的战争形势进行讨论，并承诺继续支持基辅的战斗。这座欧洲最大的核电站自3月以来被俄军控制。

唐宁街10号发表声明说，四国首脑在联合电话会议上，强调了坚定支持乌克兰对抗俄罗斯的入侵，以及确保核设施安全和安保的重要性。他们也对俄方同意让国际原子能机构（IAEA）的专家团到扎波罗热核电站访问表示欢迎。

朔尔茨发言人说，四位领导人呼吁IAEA的独立调查人员“快速”到扎波罗热核电站进行视察。

普京19日与马克龙通电话，两人在通话中同意，IAEA应尽快派一个专家团到扎波罗热核电站进行检查。

俄罗斯和乌克兰一直相互指责对扎波罗热核电站周围地区进行炮击，恐将引发一场比切尔诺贝利核电厂爆炸更为可怕的灾难。

切尔诺贝利核电站（Chernobyl）位于乌克兰首都基辅以北百多公里处。1986年4月26日，这座核电站的4号机组反应堆发生爆炸。这起核泄漏事故使核电站周围六万多平方公里土地受到直接污染，320多万人受到核辐射侵害，成为迄今人类和平利用核能史上最严重的事故。