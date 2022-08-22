德总理朔尔茨支持率创新低 62%人民不满表现

（早报讯）星期天（8月21日）公布的一项民意调查显示，约三分之二的德国人对总理朔尔茨的表现以及他领导的执政联盟不满意。

路透社报道，根据德国《图片报》委托民调机构INSA进行的民调结果，只有25%的德国人认为这位社会民主党领袖做得很好；3月份持相同看法的德国人为46%。

反之，多达62%的德国人认为朔尔茨表现糟糕，这一比例创了新低。3月份，认为朔尔茨表现糟糕的人仅为39%。

调查也显示，65%的德国人对三党执政联盟的整体表现也不满意。在3月份的调查中，不满意比例为43%。

由保守派的默克尔领导执政联盟时，朔尔茨担任副总理，他于去年12月上任后面临了一次又一次的危机。

自掌权以来，朔尔茨面对了一连串挑战，包括乌克兰战争、能源危机、通货膨胀飙升以及极度干旱，接二连三的危机将欧洲这个最大经济体推向了衰退的边缘。批评者指责朔尔茨没有展现足够的领导力。

根据INSA的最新调查，社民党的支持率仅为19%，远远落后于由保守派和联盟伙伴绿党组成的反对党。社民党在去年联邦大选中以25.7%的得票率赢得联邦议院选举。

星期天的民调是在朔尔茨经历了特别艰难的一周之后进行的。

8月16日，朔尔茨在柏林与到访的巴勒斯坦总统阿巴斯举行联合新闻发布会时，阿巴斯指责以色列多年来对巴勒斯坦人实施“大屠杀”罪行，朔尔茨虽面色难堪但却沉默不语，没有立即做出口头反应，引发了批评。

19日，反对党议员又在汉堡指责朔尔茨掩盖华宝银行骗税案的真相。朔尔茨在2011-2018年期间担任汉堡市长。

华宝银行骗税案2012年首次在德国曝光。据调查，共有11个欧洲国家卷入其中，骗税金额达到了550亿美元（约765亿新元）。

2016年至2017年期间，朔尔茨与华宝银行股东克里斯蒂安·奥里亚琉斯和马科斯·华宝举行了三次会议。在2021年4月的第一次质询中，朔尔茨承认参加了会议，但不记得会议的具体内容。之后，该调查委员会说，税务部门的行动“没有受到政治干预”。

在8月19日的质询中，朔尔茨再次否认对此案的影响，“奥里亚琉斯和华宝先生没有受到任何特殊优待。”此外，他还说，希望“停止假设和影射”，汉堡市并未遭受财政损失，因为华宝银行之后依法缴纳了税款。