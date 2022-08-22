韩美启动“乙支自由护盾”联演

（早报讯）韩美两军星期一（8月22日）启动“乙支自由护盾”（Ulchi Freedom Shield，简称UFS）联合演习。

韩联社报道，据悉，此次联演将进行至9月1日，两军加强对朝监视和戒备态势，以应对朝鲜可能在联演期间发起的射弹等挑衅。政府和军方计划通过此次联演熟练掌握跨部门危机管理能力及联合作战支援流程，全面提高应对朝鲜发起局部挑衅和全面战争的国家总体战执行能力。

此次联演由两个部分组成，第一部分将实施转入战时体制并击退朝鲜攻击及防御首都圈的演习，第二部分将重点练习反攻和反击作战，以确保首都圈安全。2019年起韩国政府另行实施的“乙支演习”与第一部分演习合并，为期四天。

在此之前，韩美8月16日起进行了为期四天的危机管理演习，相当于本次联演的预备演习。

此次联演将反映无人机攻击、网络战等乌克兰战争中出现的战争形态新变化，假设敌军攻击港口、机场、半导体工厂等主要产业设施和国家重点设施等情况，实施由民、官、军、警等共同参与的防护和恢复重建演练。

第二部分演习将同时进行采用电脑模拟方式的指挥所演习和按各梯队和职能检测实战水平的联合野外机动训练。具体包括，科学化战斗联演（旅级）、消除大规模杀伤性武器联演（营级）、特殊战交换联演（小规模）等共13项演练。由此，韩美2018年起中断至今的团级以上规模联演将得以重启。

此外，韩美还将实施依照“有条件的移交战时作战指挥权计划”对未来联合司令部的完全运用能力进行评估。