美英法德讨论伊朗核问题 阻止并约束伊朗破坏区域稳定

（早报讯）美国、英国、法国和德国领导人就恢复2015年伊朗核协议的努力进行了讨论。

路透社报道，美国总统拜登、英国首相约翰逊、法国总统马克龙和德国总理朔尔茨星期天（8月21日）举行电话会议，就乌克兰扎波罗热核电站周围的战争形势进行讨论，并承诺继续支持基辅的战斗。

白宫说，四国领导人还讨论了正在进行的伊朗核计划谈判、加强对中东地区合作伙伴支持的必要性，以及共同努力阻止和约束伊朗破坏稳定的区域活动。

白宫没有提供关于拜登、约翰逊、马克龙和朔尔茨讨论中东部分的进一步细节。

欧盟和美国上周说，它们正在研究伊朗对欧盟称之为“最终”的重启《伊朗核问题全面协议》建议的反应。

核谈判失败可能会增加新一轮地区战争的风险。以色列警告，如果外交手段无法阻止德黑兰发展核武器能力，以色列将对伊朗采取军事行动；长期以来一直否认有核武野心的伊朗则恫言，将对以色列的任何攻击做出“毁灭性”的反应。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成《伊朗核问题全面协议》。根据协议，伊朗承诺限制核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，时任美国总统特朗普让美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取的措施“可逆”。