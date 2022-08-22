莫里森任内暗中掌管多部门 澳洲政府23日对外公开报告

（早报讯）澳大利亚总理阿尔巴尼斯将在星期二（8月23日）发布律政部长的一份报告，把前总理莫里森在冠病大流行期间秘密宣誓后同时出掌五部门公诸于世。

路透社报道，阿尔巴尼斯22日向媒体披露，他的办公室已征求律政部长的意见，他将在22日听取有关简报，在与内阁召开会议后，他就会对外公布这份报告。

阿尔巴尼斯说，这并不是说莫里森的行为是非法的，但他的行为显示政治公约与对民主体制的制衡出了问题。

他说：“这个制衡系统有一个根本性的弱点。如果没有人知道部长是何许人，那我们该找谁为这些部门的决策负起责任？”

莫里森在5月大选连任失败后辞去了自由党党魁的职务，但他仍面对工党新政府和自由党人的连串批评，后来还有人揭发莫里森在没有通知议会或内阁成员的情况下，秘密宣誓担任多个部长职位，使大权前所未有地集中在他一个人身上。

在前政府中担任内政部、国库部和财政部部长的三人对莫里森同时掌管他们的部门毫不知情，直到上周才获悉此事。莫里森声称，他只为阻止一个海上天然气项目而介入其中一个部门的决策。

阿尔巴尼斯21日说，他可能会扩大调查这一事件。

莫里森上星期说，冠病大流行是一个非同寻常时期，他秘密掌管几个部门是因为他认为自己有独自扛起整个国家的责任。