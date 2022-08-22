关闭两年多 菲律宾学校终重开

（早报讯）星期一（8月22日）是菲律宾莘莘学子的开学日。这是自冠病大流行暴发以来，许多菲律宾孩子们首次在课室里上课。

法新社报道，冠病疫情不仅打乱社会的发展步伐，对菲律宾儿童来说，疫情也中断了他们的学习进程，菲律宾是全球最迟重开学校的国家之一。

疫情前，菲律宾已有200万弱势儿童没有机会受教育，过去两年多，因冠病肆虐，学校一直关闭着，导致学生长时间无法正常上课，使菲律宾的教育危机进一步恶化。

22日上午，在马尼拉的佩德罗·格瓦拉小学里，戴着口罩、穿着校服的孩子们排队接受体温检查和使用消毒搓手液。这所学校自2020年3月关闭至今。

为降低集体感染风险，学校采用了面对面和远程学习的混合上课方式，并计划于11月实现全体近6000名学生恢复面对面上课。这一期限是总统小马可斯定下的。

上了两年Zoom课程的六年级学生马卡希利格说，她很兴奋，因为终于可以和同学们及老师见面。11岁的马卡希利格说：“我们以前一起玩，非常开心，现在我又可以和他们一起玩了。”

不过，对许多错失了太多学习时间的学生来说，他们需要恶补许多功课。

最近由世界银行和其他机构联合发布的一份报告说，在每10个菲律宾儿童中，多达九个到了10岁依然无法阅读和理解一句简单的句子。

全球仅10个国家的儿童情况比菲律宾更糟，其中包括阿富汗、老挝、乍得和也门等。