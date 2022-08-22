岸田支持率再跌 内阁促阁员检讨与统一教关系

（早报讯）日本前首相安倍晋三遇刺身亡后，日本民众对统一教与执政党的关联感到担忧，加上日本冠病疫情复燃，首相岸田文雄的支持率持续下滑。为挽回民心，内阁秘书长松野博一直言，内阁成员必须检讨和审查他们与统一教的关系。

路透社报道，松野博一在星期一（8月22日）的例行记者会上说：“关于统一教的问题，政府与这个组织的关系引起了社会的批评，我们应该多加注意，以免让人民感到担忧。”

安倍晋三7月8日上午在奈良市街头发表助选演说时，遭41岁男子山上彻也开枪袭击，送院后因失血过多死亡，终年67岁。

山上彻也被捕后供述憎恨统一教强迫他母亲捐了1亿日元（约102万新元），导致他的家庭破产。他看到安倍晋三向统一教致贺词的视频，认为安倍晋三与统一教有密切关系，因而动了杀机。

安倍晋三过世后，强烈反共的统一教（批评者称之为邪教）与自民党之间的长期联系受到关注，也损害了岸田文雄政府的声望。

《每日新闻》的民调显示，岸田文雄的支持率从一个月前的52%，下滑到目前的36%，这是他自去年10月上台以来的最低民调。

参与调查者中，认为统一教与自民党的关系是“非常严重的问题”或“构成一些问题”的人高达87%，只有4%的人认为这根本没有任何问题。