拉菲兹指首相署部长夫人两公司 涉挪用濒海战舰资金

（早报讯）马来西亚濒海战斗舰（LCS）丑闻有新进展。素有“爆料王”称号的人民公正党署理主席拉菲兹揭露，负责特别事务的首相署部长阿都拉迪夫的第二任夫人再娜持有的两家离岸公司，都参与挪用这个项目的资金。

阿都拉迪夫星期一（8月22日）否认再娜是妻子，并表明愿意接受调查。拉菲兹则放话将在星期二（23日）证明，阿都拉迪夫与再娜的夫妻关系。

拉菲兹星期一在面簿发布长文说，根据2016年的“巴拿马文件”与2017年的“天堂文件”等揭露各国政要财富的信息，再娜持有一家在马耳他注册的离岸公司Alizes Marine Limited，以及一家在沙巴纳闽岛注册的离岸公司Alizes Marine Labuan，并在2011年至2014年期间挪用至少2亿3000万令吉（约7270万新元）。

他指出，希盟政府2019年发布的拉菲兹指首相署部长夫人的公司涉嫌挪用濒海战舰资金，证实再娜是阿都拉迪夫的妻子。当这起丑闻发生时，阿都拉迪夫是柔佛巫统丰盛港区国会议员，但在2018年5月大选后退出巫统，加入土著团结党。

拉菲兹指出，阿都拉迪夫在2008年至2013年期间担任副国防部长，当时的国防部长是巫统现任主席阿末扎希。拉菲兹也挑战前任首相纳吉、阿都拉迪夫和阿末扎希回应此事。

阿都拉迪夫星期一发布声明否认拉菲兹的说法，并指再娜并非他的妻子。“我身为内阁成员，若当局必须对这起事件展开进一步调查，我将全力配合。”