福奇将卸任拜登首席医学顾问一职

（早报讯）美国首席传染病专家福奇星期一（8月22日）说，他将于12月辞去美国国家过敏和传染病研究所（NIAID）所长，以及总统拜登首席医学顾问的职务。

综合路透社和美国有线电视新闻网（CNN）报道，福奇在一份声明中说，他还将卸任NIAID免疫调节实验室负责人一职。

福奇说：“虽然我将离开目前的职位，但我并没有退休。在为政府服务了50多年之后，我计划在对自己的领域仍有如此多的精力和热情时，追求我职业生涯的下一个阶段。”他说，他将继续推进科学和公共卫生，并激励和指导下一代科学领袖，让他们协助世界准备面对未来的传染病威胁。

81岁的福奇从前总统里根的政府开始在NIAID服务了38年，在这个职位上协助领导了美国应对爱之病、西尼罗河病毒、炭疽袭击（anthrax attack）、大流行性流感、各种禽流感威胁、伊波拉（Ebola）及兹卡（Zika）。他在2020年成为美国政府遏制冠病大流行的代表。

拜登在一份声明中对福奇的工作表示赞扬，并举例他在抗疫工作方面“坚定不移”的承诺，以及他“无与伦比的精神、精力和科学操守”。拜登说：“由于福奇博士对公共卫生的许多贡献，美国这里和世界各地的生命得到了拯救。随着他离开美国政府的职位，无论他接下来做什么，我知道美国人民和整个世界都将继续受益于福奇博士的专业知识。”