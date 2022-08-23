特朗普申请临时禁令 禁止FBI审查从海湖庄园查获文件

（早报讯）美国前总统特朗普向一联邦法院申请临时禁制令，禁止联邦调查局审查从海湖庄园查获的文件，直到任命一名特别主事官负责监督整个审查。

路透社报道，特朗普星期一（8月22日）向佛罗里达州西棕榈滩联邦法院提交的动议，还要求司法部向他提供更详细的物业收据，列出联邦调查局（FBI）人员搜查海湖庄园时从他家中取走的物件，并要求调查人员归还不属于搜查令范围的任何物件。

动议提到，“决不能允许政治影响司法行政。执法行动是保护美国人的盾牌，不能让执法行动成为政治目的的武器。”

美国当局在处理高度敏感的案件时，有时可指定一特别主事官（Special Master）来检查被扣押的文件，并确保调查人员不得审查机密类信息。

纽约时报：美国政府从海湖庄园取回逾300份机密文件

另外，《纽约时报》22日引述多名知情人士的话说，美国政府从海湖庄园取回了300多份机密文件，其中包括中央情报局（CIA）、国家安全局和FBI的文件。这些文件包括国家档案馆于1月份取回的文件，以及特朗普助理于6月份向司法部交回的文件。

司法部没有立即回应有关报道，特朗普的助理也没有做出回应。

美国FBI人员8月8日持搜查令进入佛罗里达州海湖庄园，并打开特朗普的保险箱，带走多箱文件。共和党对FBI搜查特朗普的住家表示不满，并誓言若共和党在11月中期选举夺回国会控制权，他们将调查司法部此次的“政治干预行动”。

美国一家联邦地区法院法官12日批准公开对海湖庄园的搜查令，搜查令中列举了特朗普可能存在的三项刑事犯罪行为，包括处理联邦政府文件不当、妨碍司法和传输国防情报。相关罪名如果成立可导致罚款或监禁。

美国司法部说，FBI特工从海湖庄园取回了11套机密文件，包括一些被标记为最高机密的文件。

批准搜查令的地方法官莱因哈特正在考虑要求司法部局部解封搜查海湖庄园的宣誓书，这份宣誓书会列明搜查海湖庄园的可能证据。