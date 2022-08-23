马国挪用造舰资金案 报告揭涉案者是首相署部长妻

（早报讯）尽管马来西亚首相署部长阿都拉迪夫否认被指挪用濒海战斗舰项目资金的再娜是他的妻子，但刚公布的濒海战舰计划法务稽查报告却指再娜是他的妻子。

“当今大马”星期二（8月23日）报道，法务稽查报告还提到，再娜涉及多起“可疑交易”。

根据2019年法务稽查报告，“泰利（百利，Thierry Barrier）持有一股，之后转给阿都拉迪夫。值得注意的是，阿都拉迪夫是再娜的配偶。”

这份报告是在莫实得重工业（BHIC）董事局的指示下，由Alliance IFA私人有限公司执行法务稽查。

马国政府之前已解密行政管理、采购和财务调查委员会的报告。22日晚上，马国国防部长希山慕丁宣布，在内阁议决解密濒海战舰计划法务稽查报告后，莫实得重工业董事局也同意解密报告。

希山慕丁说，政府已把这份报告上载到国会公账会网站。

不过，报告中有许多涂黑部分，包括提到“阿都拉迪夫是再娜配偶”之前的段落。

另外，根据法务稽查报告，再娜是四家公司的董事，包括Sousmarin Armada、Alizes Marine、Alizes Marine Malta和Alizes Marine Labuan。Alizes Marine Limited是在马耳他注册的离岸公司，Alizes Marine Labuan是在沙巴纳闽岛注册的离岸公司。

根据这份报告，逾2300万令吉（约716万新元）被人通过三家公司挪走，其中826万令吉是通过Sousmarin Armada转移。

不过，报告并没有透露更多阿都拉迪夫涉嫌卷入丑闻的详情。

报告仅指阿都拉迪夫2015年担任一家公司的董事，报告将这家公司的名字涂黑，但按照行文脉络，应该是指Ameris集团。

“因此，泰利和其公司无法否认他们在Ameris集团和再娜的阴谋中所扮演的角色。”

拉迪夫也是丰盛港国会议员，他原为巫统领袖，2008年至2013年担任国防部副部长。