纳吉终极上诉 入禀要求首席大法官退审

（早报讯）马来西亚联邦法院星期二（8月23日）继续审理前首相纳吉涉及的SRC国际公司4200万令吉（近1298万新元）洗钱案，联邦法院可在当天对纳吉提出的终极上诉做出裁决，因为控方已完成陈词，而辩方拒绝陈词。

“透视大马”报道，纳吉律师郑宝德告知法院，他们于22日入禀申请，要求领审此次上诉的首席大法官麦润退审。

数百支持者高呼“我的老板万岁”

纳吉早前抵达法院时，数百名支持者聚集在法院外。纳吉下车向支持者挥手致意，也跟部分支持者握手。一些支持者不断高呼“我的老板万岁”“真主伟大”的口号，为纳吉加油打气，部分支持者随后为纳吉举行简单的祈祷仪式。

23日上午，纳吉乘轿车抵达联邦法院时，数百名支持者聚集在法院外为他加油打气。（路透社）

一直关注此案的律师莫哈末哈聂夫说，如果纳吉的律师没有提出任何书面或口头陈词，那根据法律规定，法院可以在23日结束审讯。他说，就纳吉的上诉而言，法院将依据纳吉之前的代表律师沙菲宜提呈的书面陈词。

莫哈末哈聂夫说：“沙菲宜于4月提呈了94条上诉理由。因此法院面前有法律允许的所有材料，可以作出裁决。”

吉隆坡高庭2020年7月裁定纳吉涉嫌挪用SRC资金案的七项罪名全都成立，判入狱72年及罚款2亿1000万令吉（约6500万新元）；由于刑期同时执行，纳吉实际上须坐牢12年。联邦法院是纳吉的最后上诉途径，如果联邦法院维持原判，纳吉必须立刻入狱服刑，无法参加来届大选。