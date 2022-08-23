沙菲宜要求延至24日再审 联邦法院拒绝

（早报讯）马来西亚联邦法院续审前首相纳吉涉及SRC国际公司4200万令吉（近1298万新元）洗钱案的终极上诉。

“当今大马”报道，原本担任纳吉辩护律师的沙菲宜星期二（8月23日）上午突然现身联邦法院，要求联邦法院24日早上才审理纳吉要求首席大法官麦润退审SRC案终极上诉的申请。

沙菲宜说，他只就退审申请协助纳吉的新律师团，并强调上诉方并非试图拖延联邦法院的审讯。但联邦法院五司驳回沙菲宜的申请。

领审SRC案终极上诉的首席大法官麦润指示纳吉辩护律师郑宝德，就要求她退审的申请继续口头陈词。

郑宝德早前告知法院，他们于22日入禀申请，要求首席大法官麦润退审SRC案。首席大法官麦润为此暂时休庭，以审阅和商议纳吉提出的申请。

审讯重新开始后，郑宝德又告诉法院，沙菲宜会回来协助纳吉和现有律师团队。他说，沙菲宜正在赶往联邦法院的途中，并要求短暂休庭。但这项申请被首席大法官麦润拒绝。

SRC案原本一直由沙菲宜负责，但纳吉7月26日突然撤换律师，改由再益依布拉欣领导的律师团队为他上诉。新团队随即向联邦法院申请展延SRC国际公司案终审，但被驳回。

吉隆坡高庭2020年7月裁定纳吉涉嫌挪用SRC资金案的七项罪名全都成立，判入狱72年及罚款2亿1000万令吉（约6500万新元）；由于刑期同时执行，纳吉实际上须坐牢12年。联邦法院是纳吉的最后上诉途径，如果联邦法院维持原判，纳吉必须立刻入狱服刑，无法参加来届大选。