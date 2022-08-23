澳洲内阁同意 进一步调查莫里森任内掌管多部门一事

（早报讯）澳大利亚总理阿尔巴尼斯说，法律政策专员表明，前总理莫里森在冠病大流行期间秘密兼任多个部长职位，给澳洲议会民主带来了影响。

路透社报道，阿尔巴尼斯星期二（8月23日）告诉媒体，法律政策专员在建议书中说，莫里森的行为，按法律虽然合法，但他的行为已对一个负责任的政府造成了“根本上的破坏”。

阿尔巴尼斯说，内阁成员已同意“有必要对此事做进一步调查”。

法律政策专员在一份书面建议中，对莫里森在公众和议会没有被被告知的情况下兼任多个部长职位提出批评，称这“不符合《宪法》规定和政府体系的惯例”。

书面建议还说，“如果没有公布被任命管理这些部门的部长身份，议会和公众就无法向这些人问责。”

莫里森在5月大选连任失败后辞去了自由党党魁的职务，但他仍面对工党新政府和自由党人的连串批评，后来还有人揭发莫里森在没有通知议会或内阁成员的情况下，秘密宣誓担任多个部长职位，使大权前所未有地集中在他一个人身上。

在前政府中担任内政部、国库部和财政部部长的三人对莫里森同时掌管他们的部门毫不知情，直到上周才获悉此事。莫里森声称，他只为阻止一个海上天然气项目而介入其中一个部门的决策。

莫里森办公室23日没有立即回应路透社的置评请求。