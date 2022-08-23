郑宝德完成首席大法官退审申请陈词 联邦法院再拒绝延审

（早报讯）马来西亚前首相纳吉的律师菲洛兹向联邦法院申请休庭至星期三（8月24日）才继续聆讯，但被法院拒绝。

“当今大马”报道，纳吉的辩护律师郑宝德23日早上告知法院，他们于22日入禀申请，要求首席大法官麦润退审SRC国际公司4200万令吉（近1298万新元）洗钱案的终极上诉。

郑宝德完成退审申请的口头陈词后，纳吉的另一名律师菲洛兹申请休庭至24日才续审。

菲洛兹说，他接到指示，希望补充郑宝德针对退审申请的口头陈词。但是，主控官希旦峇兰提出反对。

希旦峇兰说：“这里是法庭，不是马戏团，（辩方）不断有人进进出出，应该遵守法庭的司法礼仪。”

首席大法官麦润说，郑宝德的陈词“已够全面”，驳回了菲洛兹的申请，并下令短暂休庭，以便承审法官可以讨论退审申请。

原本担任纳吉辩护律师的沙菲宜上午突然现身联邦法院，要求联邦法院24日早上才审理退审申请。

沙菲宜说，他只就退审申请协助纳吉的新律师团，并强调上诉方并非试图拖延联邦法院的审讯。但是，联邦法院五司驳回沙菲宜的申请。

吉隆坡高庭2020年7月裁定纳吉涉嫌挪用SRC资金案的七项罪名全都成立，判入狱72年及罚款2亿1000万令吉（约6500万新元）；由于刑期同时执行，纳吉实际上须坐牢12年。联邦法院是纳吉的最后上诉途径，如果联邦法院维持原判，纳吉必须立刻入狱服刑，无法参加来届大选。