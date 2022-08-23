以色列首次向巴勒斯坦人开放第二大国际机场

（早报讯）以色列星期一（8月22日）首次向巴勒斯坦人开放以第二大国际机场拉蒙机场，约40名巴勒斯坦人当天从该机场乘坐航班前往塞浦路斯城市拉纳卡。

新华社报道，以色列国防部下设的政府领土活动协调处发表声明说，“巴勒斯坦人首次登上了从拉蒙机场（Ramon Airport）飞往拉纳卡的国际航班”，以方仍在努力让更多的巴勒斯坦人通过该机场乘坐航班。

据以色列《新消息报》网站报道，约40名巴勒斯坦人乘坐以方组织的大巴从约旦河西岸城市伯利恒、拉姆安拉、纳布卢斯和杰里科抵达拉蒙机场，飞往拉纳卡的航班由阿基亚以色列航空公司执飞。该航空公司首席执行官说，这批巴勒斯坦乘客中包括医生、药剂师及其配偶，他们前往拉纳卡参加医学会议和度假。

巴勒斯坦交通部发言人拉哈勒日前对媒体说，以方从未与巴勒斯坦政府沟通协调开放拉蒙机场安排，以方仅仅是想获得经济收益，而且“侵犯了巴勒斯坦主权和拥有机场的权利”。

以色列在1967年第三次中东战争中占领约旦河西岸部分地区。当前，绝大多数巴勒斯坦人离开巴以地区的通道为约旦河西岸地区与约旦之间的艾伦比桥陆路口岸。

拉蒙机场位于以色列南部红海城市埃拉特附近，是仅次于特拉维夫附近的本-古里安国际机场的以色列第二大机场。受地理位置影响和冠病大流行冲击，这座机场2019年启用以来客流量较小。