SRC案上诉遭马国联邦法院驳回 纳吉立即入狱服刑12年

（早报讯）马来西亚联邦法院五司一致驳回前首相纳吉的SRC案终极上诉，并维持吉隆坡高庭之前的原判。纳吉在这起案件的最后上诉失利，因此他必须立即入狱而无法参加随时可能举行的全国大选。纳吉也是马国有史以来首位入狱的前首相。

联邦法院首席大法官麦润宣判时说，法院已给辩方充足机会发表口头陈词，但辩方却拒绝这么做。她说，五司一致同意维持吉隆坡高庭对此案的判决。

麦润表示：“我们一致认为，审判期间提呈的证据已经充分证明（纳吉）所有七项罪名都有罪。面对这样的证据时，若宣判上诉人没有犯下这七项罪名，将是对最高法院的嘲弄。”

吉隆坡高庭法官纳兹兰2020年7月28日裁定纳吉所有七项罪名成立，必须入狱72年和罚款2亿1000万令吉（约6500万新元）。由于刑期同时执行，因此实际刑期为12年。纳吉随即向上诉庭上诉，上诉庭2021年12月8日驳回上诉并维持高庭原判。纳吉过后向联邦法院上诉。

根据条例，民选议员一旦被法庭定罪及罚款超过2000令吉或入狱超过一年，将自动丧失议员资格，并在出狱后五年内不得参选。换言之，纳吉接下来如果无法获得马来统治者赦免，将无法参加可能在今年或明年举行的全国大选。

纳吉预料将向统治者寻求赦免，但在提出申请后仍必须等待统治者考虑是否批准。前首相马哈迪星期一（8月22日）告诉彭博社，纳吉的上诉案一旦遭驳回，纳吉在那之后获得马来统治者赦免的可能性只有五成。