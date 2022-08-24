乌克兰独立日前夕 美俄再警告俄发动袭击风险

（早报讯）美国在乌克兰独立日前夕发出警告，称俄罗斯可能在未来几天袭击乌克兰政府设施，而且莫斯科已表明，将“毫不留情”地还击暗杀俄罗斯总统普京亲密盟友女儿的行动。

法新社报道，美国驻基辅大使馆星期二（8月23日）发布安全警戒通知，再次敦促在乌克兰境内的美国公民离境，声明称，“根据美国国务院掌握的消息，俄罗斯正在进行准备，于未来几天内对乌克兰的民用基础设施和政府设施发动袭击。”

乌克兰总统泽连斯基也在独立日前夕再次警告俄罗斯在乌克兰独立日展开“野蛮袭击”的风险，并强调，任何对乌克兰的攻击将引发强有力的回应。

8月24日是乌克兰脱离苏联独立31周年的纪念日。泽连斯基在23日晚召开新闻发布会说：“明天对我们所有人来说是一个重大的日子。不幸的是，这对我们的敌人来说也是个重要的日子。我们必须意识到，明天可能会发生令人极度厌恶的俄罗斯挑衅和野蛮袭击。”

8月23日，泽连斯基出席了基辅为乌克兰独立日举行的一个阅兵仪式。（法新社）

泽连斯基说：“我们一定会给予他们强硬回击。我必须说，我们的回击力度只会越来越大，越来越强。”

出于安全考量，泽连斯基没有透露政府将如何庆祝独立日，他仅说，铁路员工、紧急服务人员、电工、司机、艺术家和媒体人将获得表扬。

另一方面，俄罗斯外交部长拉夫罗夫23日与法国外长科隆纳通电话，就允许一个独立专家团到乌克兰扎波罗热核电站视察进行了讨论。这座核电站目前被俄方控制。

扎波罗热核电站周围地区近期持续遭到炮击，俄乌双方一直为此相互指责，国际担忧恐会引发一场比1986年切尔诺贝利核电站爆炸更可怕的灾难。

俄罗斯外交部在拉夫罗夫与科隆纳通话后发表声明称，两人“详细讨论了扎波罗热核电站周围情况，以及国际原子能机构（IAEA）代表团组织到核电站访问的机会”。

根据声明，拉夫罗夫指乌克兰“继续炮击这座欧洲最大核电站及附近地区，使整个欧洲面临核灾难的危险。”

同日，IAEA也发表声明，对扎波罗热核电站周围地区上周末再次发生炮击表示遗憾，并指炮击已对核电站造成进一步的破坏。

IAEA总干事格罗西说，他将继续为IAEA代表团到核电站视察“与各方进行非常积极和深入的磋商，以便能够毫不拖延地完成IAEA的这一重要任务”。

切尔诺贝利核电站（Chernobyl）位于乌克兰首都基辅以北百多公里处。1986年4月26日，这座核电站的4号机组反应堆发生爆炸。这起核泄漏事故使核电站周围6万多平方公里土地受到直接污染，320多万人受到核辐射侵害，成为迄今人类和平利用核能史上最严重的事故。