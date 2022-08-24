日驻美大使：亚洲进入“险恶期” 应对台海问题应展现智慧

（早报讯）日本驻美国大使说，美国及其盟友一方面得就台湾问题向中国大陆发出明确信息，但另一方面，在亚洲进入紧张的“险恶期”之际，也得避免让紧张局势升级，两者之间必须取得平衡。

日本驻美国大使富田浩司星期二（8月23日）在彭博社纽约总部接受访问时说：“我们必须发出一个明确信息，并采取坚定行动，但我们还必须展现智慧，因为我们必须很小心，不能让局势陷入一个升级周期。”

富田浩司说，中国大陆以美国众议院议长佩洛西八月早前访问台湾为借口，“采取一些非常激进的行动”，试图改变台湾海峡现状，他们发射的导弹还落入日本专属经济区。

日本国家安全保障局长秋叶刚男最近与中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪通了电话。在约长达七个小时的电话会议中，秋叶刚男向杨洁篪提到此事。

富田浩司认为，尽管佩洛西访台后紧张局势加剧，台海地区“进入一个相当险恶的时期”，但中国大陆现在正进入一个“敏感时期”，因为中共二十大即将召开，中国国家主席习近平预计将迎来第三个任期。

富田浩司说：“在接下来的几周，我们需要小心行事，以希望能够控制局势。但与此同时，我们也需要加倍努力，与联盟伙伴进行合作，继续提升我们的威慑力和战斗力。”

在富田浩司受访之时，多个外国代表团包括美国国会代表不顾中方反对，到台湾进行访问。

对此，富田浩司说：“考虑到台湾的地理位置以及台湾在工业生产和晶片合作方面的重要性，这些国家没有理由不到台湾进行访问。”