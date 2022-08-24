“有黑夜就有曙光” 阿末扎希称巫统与纳吉共同进退

（早报讯）马来西亚联邦法院五司星期二（8月23日）一致驳回前首相纳吉SRC国际公司案终极上诉，纳吉即日锒铛入狱，巫统主席阿末扎希信心喊话说：“有黑夜就有曙光，时间将证明一切。”

“当今大马”报道，阿末扎希23日晚在面簿贴文，称联邦法院维持原判令巫统哀痛，他说，纳吉“已表达司法对他不公。身在法庭内外的我们都黯然神伤，有些人禁不住落泪。但这不意味我们放弃了。”

阿末扎希相信，纳吉是一名真实的斗士，将会继续战斗，不会气馁。

阿末扎希还说，巫统将与纳吉共渡难关，并会理智地继续遵守党的决定。他透露政治局将在近期召开会议，并强调“我们之间不会互相背叛，我们知道谁是真正的敌人和朋友。”

曾担任副首相及内政部长的阿末扎希自己同样官司缠身，他目前面对87项任内贪腐的指控，涉案金额约1亿8000万令吉。阿末扎希否认有罪，案件还在审理中。

联邦法院五司23日下午驳回纳吉的终极上诉后，警方随即押送纳吉到雪兰莪加影监狱开始服刑，纳吉因此成为马国首位入狱的前首相，无法参加第15届全国大选。

吉隆坡高庭2020年7月裁定纳吉涉嫌挪用SRC资金案的七项罪名全都成立，判入狱72年及罚款2亿1000万令吉（约6500万新元）；由于刑期同时执行，纳吉的实际刑期为12年。